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Voleybol Milletler Ligi puan durumu gündemde! İtalya-Türkiye voleybol maçını hangi takım kazandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Voleybol Milletler Ligi puan durumu gündemde! İtalya-Türkiye voleybol maçını hangi takım kazandı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2025 NL üçüncü hafta Hollanda maçında güçlü rakibi İtalya ile bugün karşı karşıya geldi. Çekya karşısında da beklenmedi bir sonu alan Filenin Sultanları bu mücadeleyi kazanarak umutları yeniden yeşertmek istedi. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçını hangi takım kazandı?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL, 2025 macerasında kritik bir sonuçla karşı karşıya kaldı. İlk olarak Hollanda etabındaki üçüncü maçta Filenin Sultanları, İtalya ile kozlarını paylaştı.

Voleybolseverler Türkiye - İtalya voleybol maçını hangi takımın kazandığını merak ediyor. İşte maç özeti ve skorlar...

Voleybol Milletler Ligi puan durumu gündemde! İtalya-Türkiye voleybol maçını hangi takım kazandı? - 1. Resim

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

İtalya, Türkiye'yi 3-2'lik skorla yenmiştir. Buna göre, İtalya-Türkiye voleybol maçını İtalya kazanmıştır.

İlk seti 19-25'lik beşlik skorla üstün kapatan İtalya, ikinci ve üçüncü setleri Türkiye'ye kaybetti. Ardından İtalya dördüncü seti 25-20 alarak maçı beşinci seti taşıdı. İtalya beşinci seti de 15 -11 kazanarak Türkiye'ye yenmiştir.

Voleybol Milletler Ligi puan durumu gündemde! İtalya-Türkiye voleybol maçını hangi takım kazandı? - 2. Resim

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya ile Türkiye arasında gerçekleşecen voleybol maçında yüzü gülen taraf İtalya oldu. 3-2 skorla İtalya liderliğini sürdürüyor. Türkiye'de 8 galibiyetle beşinci sıradadır.

İtalya-Türkiye maçının set sonuçları şu şekiledir;

1. Set Sonucu: 19-25
2. Set Sonucu: 25-21
3. Set Sonucu: 25-21
4. Set Sonucu: 20-25
5. Set Sonucu: 11-15

Voleybol Milletler Ligi puan durumu gündemde! İtalya-Türkiye voleybol maçını hangi takım kazandı? - 3. Resim

2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya 28 (10 maç 10 galibiyet)

2- Brezilya 28 (11 maç 10 galibiyet 1 mağlubiyet)

3- Japonya 24 (10 maç 8 galibiyet 2 mağlubiyet)

4- Polonya 24 (10 maç 8 galibiyet 2 mağlubiyet)

5- Türkiye 23 (11 maç 8 galibiyet 3 mağlubiyet)

6- Almanya 19 (10 maç 6 galibiyet 4 mağlubiyet)

7- Çin 17

8- ABD 17

9- Fransa 14 (11 maç 4 galibiyet 7 mağlubiyet)

10- Hollanda 13

11- Çek Cumhuriyeti 10

12- Dominik Cumhuriyeti 10

13- Bulgaristan 9

14- Belçika 8

15- Kanada 7

16- Sırbistan 8

17- Tayland 5

18- Güney Kore 4

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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