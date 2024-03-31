Eski CHP'li Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç yüzde kaç oy aldı?
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2024 seçimlerinde CHP yeniden aday göstermeyince mevcut Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday olduğunu duyurdu. 2024 yerel seçimlerine bağımsız giren Şükrü Genç'in oy oranı merak ediliyor. Şükrü Genç İstanbul Sarıyer'de ne kadar oy aldı? Şükrü Genç Sarıyer Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy oranı...
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden aday gösterilmemesi nedeniyle 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı. Bu kapsamda Şükrü Genç'in aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Şükrü Genç'in oy oranı ve seçim sonuçları…
SARIYER BAĞIMSIZ ADAYI ŞÜKRÜ GENÇ NE KADAR OY ALDI?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul ilçelerinde yarışan adayların aldığı sonuçlar araştırılıyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesinin ardından bağımsız olarak seçime girdi.
İşte, Şükrü Genç'in bağımsız aday olduğu Sarıyer Belediye Başkanlığı resmi olmayan ilk seçim sonuçları...
|PARTİ
|ALINAN OY
|OY ORANI
|CHP
|15.987
|%50.58
|AK Parti
|11.388
|%36.03
|ŞÜKRÜ GENÇ
|2.387
|%7.55
|Zafer Partisi
|387
|%1.22
|Yeniden Refah
|298
|%0.94
|İyi Parti
|181
|%0.57
|Saadet
|101
|%0.32
|Diğer
|878
|%2.80
Kaynak: Türkiye Gazetesi