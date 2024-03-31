Eski CHP'li Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç yüzde kaç oy aldı?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 21:28 - Güncelleme: 31 Mart 2024 21:29 - Güncelleme:

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2024 seçimlerinde CHP yeniden aday göstermeyince mevcut Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday olduğunu duyurdu. 2024 yerel seçimlerine bağımsız giren Şükrü Genç'in oy oranı merak ediliyor. Şükrü Genç İstanbul Sarıyer'de ne kadar oy aldı? Şükrü Genç Sarıyer Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy oranı...