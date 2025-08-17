Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu!
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonu heyecan dolu karşılaşmalarla başladı. Açılış haftasının dikkat çeken maçlarından biri ise Espanyol ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Barcelona temsilcisi Espanyol, kendi sahası RCDE Stadyumu’nda Diego Simeone’nin öğrencilerini ağırlayacak. Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak futbolseverler tarafından merak ediliyor.
ESPANYOL - ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE İZLENİR?
La Liga’nın heyecanla beklenen karşılaşmalarından Espanyol - Atletico Madrid maçı, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ESPANYOL - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Espanyol ile Atletico Madrid arasında oynanacak La Liga mücadelesi Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
ESPANYOL - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Espanyol - Atletico Madrid maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.30’da RCDE Stadium’da oynanacak.
ESPANYOL - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11
Espanyol: Pacheco, Gil, Cabrera, Calero, Oliván, Souza, Bare, Melamed, Puado, Pere Milla, Braithwaite
Atletico Madrid: Oblak, Nahuel Molina, Savic, Gimenez, Reinildo, De Paul, Koke, Barrios, Lino, Griezmann, Morata
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan