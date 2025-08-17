Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu!

Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonu heyecan dolu karşılaşmalarla başladı. Açılış haftasının dikkat çeken maçlarından biri ise Espanyol ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Barcelona temsilcisi Espanyol, kendi sahası RCDE Stadyumu’nda Diego Simeone’nin öğrencilerini ağırlayacak. Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ESPANYOL - ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE İZLENİR?

La Liga’nın heyecanla beklenen karşılaşmalarından Espanyol - Atletico Madrid maçı, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. 

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu! - 1. Resim

ESPANYOL - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Espanyol ile Atletico Madrid arasında oynanacak La Liga mücadelesi Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu! - 2. Resim

ESPANYOL - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol - Atletico Madrid maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.30’da RCDE Stadium’da oynanacak.

Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu! - 3. Resim

ESPANYOL - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11

Espanyol: Pacheco, Gil, Cabrera, Calero, Oliván, Souza, Bare, Melamed, Puado, Pere Milla, Braithwaite

Atletico Madrid: Oblak, Nahuel Molina, Savic, Gimenez, Reinildo, De Paul, Koke, Barrios, Lino, Griezmann, Morata

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir kamyon patatesi köy meydanına dökmüştü: Bakanlık, CHP'li başkan için harekete geçti! Hem para cezası hem soruşturma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı - HaberlerAK Partili eski başkan ağır yaralandıJessica balina olayı gerçek mi? İşte balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica balina olayı gerçek mi? İşte balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler... - HaberlerGençlerbirliği - Antalyaspor maçı saat kaçta?Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti - HaberlerAthletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleştiSivasspor - Bodrum maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerSivasspor - Bodrum maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Chelsea - Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerChelsea - Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...