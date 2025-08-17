Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti

Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti
Manchester United, Arsenal, Premier Lig, Canlı Yayın, Old Trafford, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’in 2025-2026 sezonu açılış haftasında heyecan dorukta. Old Trafford Stadı’nda Manchester United, ezeli rakibi Arsenal’i ağırlayacak. Sezonun ilk maçında sahaya çıkacak Kırmızı Şeytanlar, taraftarları önünde galibiyetle başlamak için hazırlıklarını tamamladı. Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Manchester United, Arsenal ile oynadığı üç maçta bir yenilgi ve iki beraberlik almıştı. Arsenal ise son 11 lig mücadelesinde Manchester United filelerini havalandırmayı başardı. Peki, Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? 

Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti - 1. Resim

MANCHESTER UNİTED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Dev mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyenler için yayın bilgileri netleşti.

İngiliz hakem Simon Hooper’ın düdük çalacağı Manchester United-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç şifreli yayın ile ekranlara gelecek.

Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti - 2. Resim

MANCHESTER UNİTED-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Premier Lig’in 2025-2026 sezonu 1. hafta mücadelesinde sahne alacak olan Manchester United-Arsenal maçı 17 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Old Trafford’da gerçekleşecek karşılaşma Türkiye saatiyle 18.30’da başlayacak. Mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü, iki takımın sahaya süreceği kadrolara çevrildi.

Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti - 3. Resim

MANCHESTER UNİTED-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, De Ligt, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

