Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek

Başakşehir, yeni sezon öncesinde Avrupa arenasında da etkili bir performans sergiledi. 2025-2026 sezonu kapsamında UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More’u 1-0 ve 4-0’lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ardından 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking karşısında ilk maçı 3-1 kazanıp rövanşı 1-1 berabere tamamlayarak play-off turuna adını yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Başakşehir, Kayserispor’u ağırlayacak. Başakşehir-Kayserispor maçı beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Başakşehir-Kayserispor maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak. Başakşehir ligdeki ilk maçına çıkarken Kayserispor da sezona start verecek.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRELİ Mİ?

Başakşehir - Kayserispor maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarlar, müsabakayı televizyon veya resmi yayın platformları üzerinden izleyebilecek.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcı hakemleri Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir olacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER OYNAYACAK?

Ev sahibi Başakşehir’de Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan, Eldor Shomurodov, Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev, teknik direktörün görev vermesi halinde Süper Lig’de ilk kez turuncu-lacivertli formayı sahaya taşıyacak.