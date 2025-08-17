Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek

Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek
Başakşehir, Kayserispor, Trendyol Süper Lig, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. İlk haftadaki mücadelesi Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen turuncu-lacivertli ekip, ligdeki açılışını bu maçla gerçekleştirecek. Rakibi Kayserispor ise Beşiktaş ile oynaması gereken ilk hafta karşılaşmasının ertelenmesi sebebiyle sezona Başakşehir karşılaşmasıyla merhaba diyecek.

Başakşehir, yeni sezon öncesinde Avrupa arenasında da etkili bir performans sergiledi. 2025-2026 sezonu kapsamında UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More’u 1-0 ve 4-0’lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ardından 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking karşısında ilk maçı 3-1 kazanıp rövanşı 1-1 berabere tamamlayarak play-off turuna adını yazdırdı. 

Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Başakşehir, Kayserispor’u ağırlayacak. Başakşehir-Kayserispor maçı beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Başakşehir-Kayserispor maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak. Başakşehir ligdeki ilk maçına çıkarken Kayserispor da sezona start verecek.

Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek - 3. Resim

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRELİ Mİ?

Başakşehir - Kayserispor maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarlar, müsabakayı televizyon veya resmi yayın platformları üzerinden izleyebilecek. 

Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek - 4. Resim

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcı hakemleri Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir olacak.

Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek - 5. Resim

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER OYNAYACAK?

Ev sahibi Başakşehir’de Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan, Eldor Shomurodov, Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev, teknik direktörün görev vermesi halinde Süper Lig’de ilk kez turuncu-lacivertli formayı sahaya taşıyacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hemşire Ayşe Ceylan’ın acı sonu… Henüz 45 yaşındaydıGemi ve insansız deniz araçlarına stratejik yetenek! İlk görev yeri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladıİstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı neden kaldırıldı? Firmadan açıklama geldi, uzlaşma sağlanamadı - Haberlerİstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı neden kaldırıldı? Firmadan açıklama geldi, uzlaşma sağlanamadıİZBAN 90 dakika kalktı mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN aktarma uygulamasında değişikliği duyurdu! - HaberlerİZBAN 90 dakika kalktı mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN aktarma uygulamasında değişikliği duyurdu!Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat? - HaberlerBeşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?Erol Ayyıldız kimdir? İşte Bursa Valisi'nin mesleki kariyeri ve görev yaptığı yerler - HaberlerErol Ayyıldız kimdir? İşte Bursa Valisi'nin mesleki kariyeri ve görev yaptığı yerlerChelsea-Crystal Palace maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerChelsea-Crystal Palace maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...