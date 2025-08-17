Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti

Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti
La Liga, Athletic Bilbao, Sevilla, Maç, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonu perdelerini açıyor. Sezonun ilk haftasında futbolseverleri önemli bir karşılaşma bekliyor. Athletic Bilbao, San Mames Barria’da Sevilla’yı ağırlayacak. Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta merak ediliyor.

İki ekip de lige galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar ise Athletic Bilbao-Sevilla maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

ATHLETIC BILBAO-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya La Liga’nın heyecanı 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Athletic Bilbao-Sevilla karşılaşmasıyla devam edecek.

Athletic Bilbao-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayın, şifreli platform üzerinden izlenebilecek.

Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti - 1. Resim

ATHLETIC BILBAO-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Athletic Bilbao ile Sevilla arasındaki mücadele 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü oynanacak. San Mames Stadyumu’nda gerçekleşecek olan karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30’da başlayacak. La Liga’nın ikinci haftasında heyecan dorukta.

Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti - 2. Resim

ATHLETIC BILBAO-SEVILLA MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao: Unai Simón, De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue, Ruiz de Galarreta, Vesga, Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta

Sevilla: Nyland, Navas, Badé, Ramos, Acuña, Sow, Fernando, Torres, Lamela, Ocampos, En-Nesyri

Kaynak: Türkiye Gazetesi

