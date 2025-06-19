Eşref Rüya ne zaman başlıyor? 2. sezon tarihi

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan sezon finali ile izleyicileri merak içinde bıraktı. 2. sezonun başlangıç tarihi ve yeni sezonda olacak gelişmeler izleyicilerin gündeminde.

Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı sürükleyici hikayesiyle sezonun en çok konuşulun dizilerinden oldu. 18 Haziran Çarşamba günü 13. bölümüyle ilk sezon finalini yapan dizi, final sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlerken 2. sezon tarihi için bekleyiş sürüyor.

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Rüya, 2. sezon başlangıç tarihi, dizinin hayranları tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kanal D’den henüz resmi bir açıklama gelmese de sosyal medyada dolaşan iddialara göre dizi ekibi Ağustos 2025’e kadar tatile çıktı. Çekimlerin yaz sonunda başlaması planlanıyor. Bu takvime göre, yeni sezonun Eylül veya Ekim 2025’te Çarşamba akşamları saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İlk sezonun finalinde yaşanan olaylar, özellikle Gürdal’ın vurulması ve Kadir’in Yetimler grubu içindeki hamleleri, yeni sezonda hikayenin daha da karmaşık ve heyecanlı olacağına işaret ediyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan’ın aşk hikayesi ile suç dünyasının karanlık yüzü arasındaki gerilimin nasıl şekilleneceğini sabırsızlıkla bekliyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE KİM ÖLDÜ?

Kadir'in ihanetini öğrenen Yakup Baba, Kadir'le hesaplaştı ancak bu hesaplaşma hayatını kaybetmesine neden oldu. Yakup Baba'dan gelen acı haber Eşref'in harekete geçmesine neden olurken Kadir'in adamlarıyla çıkan çatışmada Gürdal vuruldu. Ancak Gürdal'ın ölüp ölmediği 2. sezonda ortaya çıkacak.