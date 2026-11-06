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Eşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!

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Eşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!
Başlık ResmiEşref Tek ne zaman başlayacak

Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakterinin geçmişini konu alan yeni dijital proje için hazırlıklar sürüyor. TİMS&B Productions imzasıyla hayata geçirilen ve Prime Video'da yayınlanması planlanan Eşref Tek dizisinin kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat olarak açıklandı. Şimdi ise dizinin sıkı takipçileri ''Eşref Tek ne zaman başlayacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Eşref Tek dizisinin kadın başrol oyuncusunun kim olacağı, proje hakkındaki en çok merak edilen konular arasındaydı. Özellikle aksiyon sahnelerinin yoğun olacağı karakter için oyuncu arayışı sürerken beklenen isim belli oldu. Aybüke Pusat Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmak üzere kadroya dahil edildi. Pusat, Prime Video'da yayınlanacak yapımda Derin karakterini canlandıracak. Peki, Eşref Tek ne zaman başlayacak?

Eşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!
Başlık ResmiEşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Tek dizisinin çekimleri 1 Kasım 2026 tarihinde başladı. Ancak yapımın izleyiciyle buluşacağı kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Projenin Prime Video üzerinden yayınlanacağı belirtilirken, platform tarafından gün ve ay bilgisi içeren resmi bir takvim paylaşılmadı.

Toplamda 8 bölümden oluşması planlanan dizinin çekim ve post prodüksiyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yayın programının netleşmesi bekleniyor.

Eşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!
Başlık ResmiEşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!

GÖRKEM SEVİNDİK DE KADRODA: EŞREF VE KADİR'İN HİKAYESİ ANLATILACAK

Eşref Tek'in dikkat çeken oyuncularından biri de Görkem Sevindik olacak. Oyuncu, Eşref Rüya dizisinde Kadir karakteriyle tanınan rolünü yeni projede de sürdürecek. Yapımın hikayesinde Eşref'in geçmişi ve yeraltı dünyasında Kadir ile kurduğu güç birliği ön plana çıkacak.

Eşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!
Başlık ResmiEşref Tek ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy başrolü Aybüke Pusat ile paylaşacak!

EŞREF TEK EŞREF RÜYA'NIN 3. SEZONU MU?

Yapılan açıklamalara göre Eşref Tek dizisi doğrudan üçüncü sezon olarak değil, Eşref karakterinin geçmişini anlatan ayrı bir dijital yapım olarak hazırlanıyor.

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