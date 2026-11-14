Eşref Tek dizisi, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı yeni hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri devam eden yapımın oyuncu kadrosuna yeni isimler katılırken yayın tarihi ve konusu merak ediliyor.

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Eşref Rüya'nın ardından hazırlanan Eşref Tek dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Aybüke Pusat ve Görkem Sevindik'in de rol aldığı yapımın çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Dizinin yayın takvimi ve karakterlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Tek dizisinin Aralık 2026'da Prime Video üzerinden yayınlanması planlanıyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği TimsBi imzalı dizi, toplam 8 bölüm olarak hazırlandı. Senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın kaleme aldığı projenin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Televizyonda yayınlanan Eşref Rüya'dan farklı olarak dijital platform için hazırlanan yapımın yayın tarihine ilişkin yeni duyurular bekleniyor.

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek oyuncu kadrosu

Dizinin hikayesi, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in geçmişine odaklanıyor. 2018 yılında başlayan olayların anlatılacağı yapımda Eşref'in yeraltı dünyasındaki ilişkileri, Kadir ile kurduğu güç birliği ve geçmişindeki önemli kişiler ele alınacak. Aybüke Pusat'ın hayat verdiği Derin karakterinin bakış açısından aktarılacak hikayede aksiyon sahneleri de önemli bir yer tutacak. Eşref Rüya'dan tanınan bazı karakterlerin yeni projede yeniden yer alması beklenirken dizi, ana yapımın üçüncü sezonu olarak değil geçmişte yaşanan olayları anlatan ayrı bir dijital yapım olarak izleyiciyle buluşacak.

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek oyuncu kadrosu

EŞREF TEK OYUNCU KADROSU

Eşref Tek dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy, Eşref karakteriyle yeniden kamera karşısına geçiyor. Ulusoy'a kadın başrol olarak Aybüke Pusat eşlik ediyor. Eşref Rüya'da Kadir rolünü üstlenen Görkem Sevindik de yeni dizinin kadrosunda bulunuyor. Kadir'in partneri Aysel'i Kübra Balcan canlandırırken Kaan Turgut, Kenan karakteriyle hikayeye yeniden dahil oluyor. Ecem Simge Yurdatapan ise Eşref'in güvendiği çalışanlarından Sude rolünü üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Hakan Meriçliler, Mustafa Açılan ve Mazlum Çimen yer alıyor.

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek oyuncu kadrosu

Macit Koper, Eşref Rüya'da canlandırdığı Yetimler'in lideri Yakup Baba karakteriyle yeni yapımda da yer alacak. Atsız Karaduman, Eşref'in akıl hocası Namık karakterini canlandıracak. Karaduman'ın hikayeye konuk oyuncu olarak dahil olacağı ve Namık'ın Eşref'in geçmişinde etkili bir figür olarak izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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