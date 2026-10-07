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Eşref Tek ne zaman başlıyor? Sete çıkacağı tarih belli oldu!

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Eşref Tek ne zaman başlıyor? Sete çıkacağı tarih belli oldu!
Başlık ResmiEşref Tek ne zaman başlıyor

Eşref Rüya'nın ardından izleyicilerin merakla beklediği Eşref Tek projesinde yeni gelişme yaşandı. Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek karakteriyle yeniden kamera karşısına geçeceği yapımın çekim takvimi netleşti. Eşref Tek ne zaman başlıyor merak edilirken yayınlanacağı platform da açıklandı.

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Ethem Özışık'ın senaryosunu kaleme aldığı, Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Eşref Tek'in sete çıkacağı tarih öğrenildi. Projede Ulusoy'a Kadir karakterini canlandıran Görkem Sevindik eşlik edecek. Yapımın sevilen karakteri Eşref Tek'in hikayesi bu kez dijital platform için hazırlanacak yeni projeyle devam edecek. Peki, Eşref Tek ne zaman başlıyor?

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Sete çıkacağı tarih belli oldu!
Başlık ResmiEşref Tek ne zaman başlıyor? Sete çıkacağı tarih belli oldu!

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Tek'in İstanbul'daki çekimleri 1 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Dizinin yayınlanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

TİMS&B Productions çatısı altında hazırlanan Eşref Tek için çalışmalar hız kazanırken, oyuncu kadrosuyla ilgili yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı. Başrolde yeniden Çağatay Ulusoy yer alırken, Eşref Rüya'da Kadir karakterini oynayan Görkem Sevindik de yeni projede kadroya dahil olacak.

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Sete çıkacağı tarih belli oldu!
Başlık ResmiEşref Tek ne zaman başlıyor? Sete çıkacağı tarih belli oldu!

EŞREF TEK KAÇ BÖLÜM OLACAK, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Eşref Tek'in ilk sezonu 8 bölüm olarak planlandı. Bölüm sayısı sınırlı tutularak projenin dijital platform formatına uygun şekilde hazırlanacağı belirtildi. Merakla beklenen Eşref Tek Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Eşref Tek'in duyurulmasının ardından en fazla merak edilen konulardan biri de projenin Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu olup olmadığı oldu. Eşref Tek doğrudan Eşref'in hikayesini sürdüren yeni bir dijital proje olarak hazırlanıyor, devam sezonu olarak yayınlanmayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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