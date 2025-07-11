Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 00:37 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 00:38 - Güncelleme:

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Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, 11 Temmuz 2025 tarihinde planlı bakım ve onların çalışmaları kapsamında Ankara genelinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bugün Ankara'da elektriklerin ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı.

11 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da yaşanacak elektrik kesintisinden Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçeleri etkilenecektir. Peki, 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesintiye ilişkin tüm ayrıntılar... ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 TEMMUZ 11 Temmuz 2025 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım planını kesinti onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında bölgede elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Ankara'da elektrik kesintisini yaşanacak ilçe ve mahalleler Toroslar EDAŞ tarafından belirlenen saatlerde olacaktır. Bazı bölgelerde elektrikler 9.00'da kesilirlen bazı bölgelerde kesinti 17.00'a kadar sürecektir. 11 TEMMUZ ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? ETİMESGUT, ÇANKAYA, AKYURT, HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ İlgili Haber Gediz Elektrik'ten İzmirlilere uyarı: 11-12 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin