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Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, 11 Temmuz 2025 tarihinde planlı bakım ve onların çalışmaları kapsamında Ankara genelinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bugün Ankara'da elektriklerin ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı.

11 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da yaşanacak elektrik kesintisinden Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı  Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçeleri etkilenecektir.

Peki,  11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesintiye ilişkin tüm ayrıntılar...

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 TEMMUZ

11 Temmuz 2025 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım planını kesinti onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında bölgede elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Ankara'da elektrik kesintisini yaşanacak ilçe ve mahalleler Toroslar EDAŞ tarafından belirlenen saatlerde olacaktır. Bazı bölgelerde elektrikler 9.00'da kesilirlen bazı bölgelerde kesinti 17.00'a kadar sürecektir.

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

11 TEMMUZ ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

ETİMESGUT, ÇANKAYA, AKYURT, HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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