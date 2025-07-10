Gediz Elektrik'ten İzmirlilere uyarı: 11-12 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 19:29 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 19:29 - Güncelleme:

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Gediz Elektrik 11-12 Temmuz İzmir'de yaşanacak elektrik kesintisi hakkında bilgi verdi. Buna göre, İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi. Böylelikle 11-12 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerler belli oldu.

Gediz Elektrik İzmir'de yaşayan vatandaşları uyardı. 11-12 Temmuz 2025 tarihinde kentin Foça, Bornova, Bayındır, Ödemiş, Bergama, Menemen, Aliağa, Çiğli, Karabağlar, Konak ve birçok ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan resmi açıklamada, bu kesintiler enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Vatandaşların elektrik kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamamaları adına önlem almaları tavsiye ediliyor. 11-12 TEMMUZ'DA İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK OLMAYACAK? İzmir'e elektrik ulaştıran Gediz Elektrik 11-12 Temmuz 2025 tarihinde İzmir'in 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre; İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintileri olacak. 11-12 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA ALİAĞA / İZMİR Çoraklar ( Aydoğdu Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Aydoğdu Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu Gül 2. Sk. Menekşe Sk. ) Çaltılıdere Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu ) BAYINDIR / İZMİR Elifli ( Bayındır Yolu Cd. Beylik Kümesi Sk. Elifli Köyü İç Yolu ELİFLİ Çayır Mevkii Sk. ) Fırınlı ( Furunlu Yolu ) Karahalilli ( Bayındır Yolu Cd. ) Çınar ( Mestan Çavuş Sk. Taşlıdere Sk. Yağcıoğlu Sk. ÇİFTÇİOĞLU Ölmez Sk. ÖZNAR Sk Bayır Sk. Canlıoğlu Sk. CİNLİ MESCİT DÜZLÜK KALBURCU DERESİ MEHMET AĞA ) Demircilik ( Cami Sk. Fabrika Sk. FABRİKA ÖNÜ HÜKÜMET ÖNÜ IŞIK Kul Ali Sk. MUZAFFER KÖFTEOĞLU MEHMET AKİF Mehmetçik Sk. MENDERES MERKEZ İSTASYON Mustafa Paşa Sk. YILDIRIM BEYAZIT Çepnioğlu Sk. Çınarlı Çeşme Gç. Çınarlı Çeşme Sk. ÇINARLIDERE CELAL BAYAR 505 KABAKÇI BAHÇE ) Fatih ( BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI İSTASYON ALTI Ful Sk. Gencer Küme Evleri HOCA AHMET YESEVİ MERKEZ İSTASYON ONART OSMANBEY Ova Yolu Toros Cd. SOĞUK PINAR İkinci Çayiçi Küme Evleri ) Hacı İbrahim ( Yüksek Sk. Hüseyin Bey Sk. Kara Selvi Gç. KARA SELVİ Kelleci Dede Gç. Kelleci Dede Sk. Küpçeşme Sk. Küpçeşme Yokuşu Sk. Manav Ali Sk. Müftü Çeşme Sk. Semerci Bekir Sk. Sülüklü Çeşme Sk. Yanık Konak Sk. Yusufçuk Sk. Yörük Ali Sk. ÇAYIR Ak Sk. Alanlar Sk. Astarcı Sk. Bardakçı Yokuşu Sk. BATI Baş Hasan Sk. Baştaş Cd. Baştaş Gç. Bulgurtaş Sk. Dibekbaşı Gç. Dibekbaşı Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. ) Kurt ( ÜNLÜ HACI MURTAZA MERKEZ HACI AHMET Hıdırlık Yokuşu Sk. Hıdıroğlu Gç. Hıdıroğlu Sk. KİRLİOĞLU Koca Kavaklı Sk. Kocatepe Sk. KILINÇ MAHMUT ŞEVKET PAŞA Merdivenli Sk. Pazar Gç. Sakarya Sk. Toklu Sivri Gç. TOKLU SİVRİ Turan Sk. Tınaz Tepe Sk. UZUN ÇARŞI Yazıcı Sk. Yazıcı Çk. Yüksek Kaldırım Sk. ÇUKUR İNİŞİ ÜLKÜ Ahçı Hüseyin Sk. DERE MEYHANE Dibek Sk. Eski Cami Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Eski Kasaplar Sk. GÜNEŞLİ ) İlgili Haber Bursa elektrik kesintisi 10 Temmuz UEDAŞ: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek, planlı elektrik kesintisi nerede var?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin