İzmir elektrikler ne zaman gelecek? Gediz planlı kesinti sorgulama 8-9-10 Temmuz

İzmir elektrik kesintisi 8 Temmuz Salı günü birçok vatandaşın gündeminde. Bayındır, Aliağa, Bergama, Foça, Karaburun, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde gerçekleşen kesintiler sebebi ile elektrikler ne zaman gelecek merak ediliyor. Öte yandan Gediz elektrik planlı kesinti sorgulama da yapılmaya başlandı. 8-9-10 Temmuz GDZ Elektrik planlı kesintiler duyuruldu.

Gediz Elektrik tarafından İzmir genelinde 8 Temmuz 2025 ile 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında planlanan elektrik kesintileri, ilçelere, mahallelere ve sokaklara göre açıklandı. İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler ve elektriklerin ne zaman geleceği ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bayındır, Aliağa, Bergama, Foça, Karaburun, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintilerin büyük kısmının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kesintilerin olduğu mahallelerde GDZ Elektrik ekipleri bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandıkça enerji yeniden verilmeye başlanacak.

GEDİZ ELEKTRİK 8-9-10 TEMMUZ PLANLI KESİNTİ

GDZ Elektrik Planlı Kesinti duyurularına göre 8, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde pek çok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Aliağa ve Bayındır ilçelerinde gece saatlerinde de çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

9 Temmuz’da Aliağa Güzelhisar Mahallesi ve Bayındır Hisarlık bölgesinde, 10 Temmuz’da ise Aliağa Samurlu, Karaköy ve Çoraklar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintilerinin çoğu gece saat 01.00’de başlayıp sabah saatlerine kadar sürecek şekilde duyuruldu.

GDZ ELEKTRİK PLANLI KESİNTİ TAM LİSTE

İZMİR ALİAĞA ’de 4 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

09Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 05:00

Kesinti ID : 3412841

ALİAĞA / İZMİR

Güzelhisar ( 17/44 17/30 GÜZELHİSAR TEPE 17/51 GÜZELHİSAR OKUL BALABANPAŞA VATAN Hamam Sk. Köprülü 1. Sk. Kültür Kültür Sk. Merkez Cd. Mescit Sk. Oluklu Çeşme Sk. Seyhan Sk. Tabakhane Sk. Tepe 1. Sk. Çamaltı Sk. Çarşı Sk. TABAKHANE 17/18 17/20 17/31 )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 05:00

Kesinti ID : 3409641

ALİAĞA / İZMİR

Samurlu ( Cennet Sk. Cumhuriyet 1. Sk. 24/10 Eser Sk. Köyiçi Sk. Mazitepe Sk. Mazıtepe Sk. Samurlu Yolu Yaren Sk. Çamlık 1. Sk. )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3415715

ALİAĞA / İZMİR

Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )

Çoraklar ( Gül 2. Sk. Aydoğdu Sk. Çoraklar Yolu ÇORAKLAR OKUL Mercan Sk. Menekşe Sk. )

Çaltılıdere

Kalabak

Planlandı

11Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3416869

ALİAĞA / İZMİR

Çoraklar ( Çoraklar Yolu Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL )

Çaltılıdere

Kalabak

Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )

Planlandı

11Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

04:00 - 07:00

Kesinti ID : 3416871

ALİAĞA / İZMİR

Bahçedere ( Bahçedere Köyü İç Yolu Bahçedere Köyü )

TÜM PLANLI KESİNTİLER İÇİN TIKLAYINIZ.

İZMİR BAYINDIR ’de 12 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

09Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3411886

BAYINDIR / İZMİR

Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3411888

BAYINDIR / İZMİR

Hisarlık ( Hisarlık )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Kesinti ID : 3415522

BAYINDIR / İZMİR

Ergenli ( Kızıloba Yolu Öğretme Ergenli Köyü İç Yolu Ergenli Köyü )

Hisarlık ( Hisarlık Hisarlık Köyü İç Yolu HİSARLIK )

Kızıloba ( Kızıloba Köyü İç Yolu )

Sarıyurt ( Dereköy Yolu Sarıyurt Köyü Sarıyurt Köyü İç Yolu )

Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu )

Alankıyı ( Köy İç Yolu Kocatarla YÖRÜK )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

15:00 - 16:00

Kesinti ID : 3415523

BAYINDIR / İZMİR

Ergenli ( Öğretme Ergenli Köyü İç Yolu Ergenli Köyü )

Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü İç Yolu Sarıyurt Köyü Dereköy Yolu )

Kızıloba ( Kızıloba Yolu Kızıloba Köyü İç Yolu )

Hisarlık ( HİSARLIK Hisarlık Köyü İç Yolu Hisarlık )

Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu )

Alankıyı ( Köy İç Yolu Kocatarla YÖRÜK )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415541

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı ( Kocatarla )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415543

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı ( Kocatarla )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415546

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı ( YÖRÜK Köy İç Yolu )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415549

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı ( YÖRÜK )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

07:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415551

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı ( YÖRÜK )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415560

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı ( YÖRÜK )

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415565

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415567

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı

Planlandı

10Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:59 - 14:59

Kesinti ID : 3415570

BAYINDIR / İZMİR

Alankıyı

Planlandı

11Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 05:00

Kesinti ID : 3416715