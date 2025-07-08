Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 8-9-10 Temmuz BEDAŞ kesinti sorgulama

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 8 Temmuz Salı günü geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ tarafından planlanan bakım ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle gün boyunca belirli mahalle ve sokaklara elektrik verilemiyor. Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman gelecek sorgulanıyor.

Zeytinburnu'nda yaşayanlar elektrik kesintisiyle uyandı. BEDAŞ’ın duyurusuna göre ilçede kapsamlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde elektrik akışı gün boyunca zaman zaman duracak. Peki, Zeytinburnu’nda elektrikler ne zaman gelecek?

ZEYTİNBURNU ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zeytinburnu ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintiler, gün boyunca belirli saat aralıklarında devam edecek.

Seyitnizam, Beştelsiz, Yenidoğan, Nuri Paşa, Telsiz, Merkezefendi ve Kazlıçeşme gibi mahallelerde çeşitli sokaklarda elektrikler geçici olarak kesiliyor. Kesintilerin büyük bölümü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sürerken, bazı bölgelerde elektrik kesintisi 13.00 ya da 17.30 saatinde sona erecek.

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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 8-9-10 TEMMUZ

2025-07-08 08:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ÇAMÖZÜ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., 322., BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/19., G/20., G/22., G/22/1., G/23., G/24., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/28., G/29., G/32., G/33., G/34., G/35., G/7., HALİL DİNÇER, MEVLANA sk bölgelerinde 08/07/2025 08:00:00 - 08/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-07-08 08:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET, YEŞİLKÖY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk / MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/53., G/57., G/58., G/60., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgelerinde 08/07/2025 08:00:00 - 08/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-07-08 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 60/2., 61/1., 61/2., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk / YENİDOĞAN mah 237., 242., 41., 41/1., 41/2., 41/3., 45/1., 45/2., 45/2A, 46/3., 48., 50., 50/3., 50/4., 50/9., 58. BULVAR, MEYDAN, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 08/07/2025 09:00:00 - 08/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-07-08 09:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 3 sk bölgelerinde 08/07/2025 09:00:00 - 08/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-07-08 09:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 2, BEŞKARDEŞLER 3, BEŞKARDEŞLER 4 sk bölgelerinde 08/07/2025 09:00:00 - 08/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-07-08 14:00:00 - 17:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 07/07/2025 14:00:00 - 07/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-07-09 14:00:00 - 17:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 311., 69/1., 69/3., 72., 72/1., 72/2., 72/3., 80/1., 84., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 09/07/2025 14:00:00 - 09/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-07-10 14:00:00 - 17:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah BELEDİYE sk / TELSİZ mah 311., 69/1., 69/2., 71., 72., 72/1., 72/3., 72/4., 72/5., 80., 80/1., 84., 84/A, 84/B, 84/C, 84/D, 84/E, BELEDİYE sk bölgelerinde 10/07/2025 14:00:00 - 10/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-07-10 14:00:00 - 17:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah BELEDİYE sk bölgelerinde 10/07/2025 14:00:00 - 10/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-07-10 18:00:00 - 20:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 332., FATİH ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 10/07/2025 18:00:00 - 10/07/2025 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-07-11 09:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -BEŞTELSİZ mah sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu elektrik kesintisi sorgulama için tıklayınız.