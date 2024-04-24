EURO 2024'te düdük çalacak hakemler maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak

İrfan Can Kahveci ile Yusuf Yazıcı karşı karşıya! UEFA her ikisini de aday gösterdi

İrfan Can Kahveci ile Yusuf Yazıcı karşı karşıya! UEFA her ikisini de aday gösterdi

UEFA Hakem Komitesi, turnuvada görev alacak 19 hakemi, hakem yardımcılarını, video maç görevlilerini ve destek maçı görevlilerini açıkladı. FIFA kokartlı Halil Umut Meler, EURO 2024'te düdük çalacak 19 orta hakem arasında yer aldı. Peki, EURO 2024'te düdük çalacak hakemler ne kadar kazanacak?

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün hakem kadrosu açıklandı. EURO 2024'te düdük çalacak hakemlerin kazançları da belli oldu. Peki, hakemler kaç para alacak 2024?

UEFA HAKEMLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlarını yönetecek hakemlerin kazanacağı rakamları açıkladı. Halil Umut Meler de şampiyonada görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada EURO 2024 maçlarını yönetecek orta hakemler grup aşamalarında maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak.

Yine turnuvada görev alacak yardımcı hakem ve dördüncü hakemler grup aşamalarında maç başına 2 bin 500 euro, eleme aşamasında ise 5 bin euro alacak.

EURO 2024'te düdük çalacak VAR hakemleri ise grup aşamasında 3 bin, eleme aşamasında maç başına 5 bin euro kazanacak.