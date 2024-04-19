İrfan Can Kahveci ile Yusuf Yazıcı karşı karşıya! UEFA her ikisini de aday gösterdi

UEFA, takımları Konferans Ligi'nde boy gösteren Yusuf Yazıcı ile İrfan Can Kahveci'yi attıkları gollerle haftanın en iyisine aday gösterdi.

UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin rövanş maçında Kadıköy'de ağırladığı Olympiakos maçında İrfan Can Kahveci'nin attığı golü "haftanın golü" kategorisinde aday gösterdi.

Öte yandan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı da, Aston Villa'ya karşı takımı adına 1 gol kaydeden Yusuf Yazıcı da adaylar arasında yer aldı.

Aday gösterilen diğer isimler de Fiorentina'dan Cristiano Biraghi ile Club Brugge'dan Ferran Jutgla oldu.