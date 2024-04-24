EURO 2024'te yer alan 19 hakemden biri Türk olacak

İrfan Can Kahveci ile Yusuf Yazıcı karşı karşıya! UEFA her ikisini de aday gösterdi

İrfan Can Kahveci ile Yusuf Yazıcı karşı karşıya! UEFA her ikisini de aday gösterdi

EURO 2024 heyecanı başlıyor. EURO 2024'e 51 gün kala UEFA görev yapacak hakemleri açıkladı. Türk Hakem Ekibi, ülkemizi temsil edecek. EURO 2024'te kaç Türk hakem var? Hangi hakem EURO 2024'te görev alacak? İşte o isim...

Kaç Türk hakem EURO 2024'te düdük çalacak, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek EURO 2024'te görev yapacak hakem listesini belli oldu. Listede bir de Türk hakem yer alıyor.

19 HAKEMDEN BİRİ TÜRK OLACAK

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında başlayacak olan EURO 2024 için heyecan başladı. EURO 2024'te yer alan 19 hakemden biri de Türk oldu.

FIFA kokartlı Halil Umut Meler, EURO 2024'te düdük çalacak 19 orta hakem arasında yer aldı.

Meler ve yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile beraber Alper Ulusoy Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Dört hakemimiz, Mayıs ayı içinde turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenecek EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'na katılacak.

EURO 2024'TE DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER

Turnuvada görev yapacak hakemler şöyle;

Artur Soares Dias (Portekiz), Jesus Gil Manzano (İspanya), Marco Guida, (İtalya), Istvan Kovacs (Romanya), Ivan Kruzliak (Slovakya), François Letexier, Clement Turpin (Fransa), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Halil Umut Meler (Türkiye), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver, Anthony Taylor (İngiltere), Sandro Scharer (İsviçre), Daniel Siebert, Felix Zwayer (Almanya), Slavko Vincic (Slovenya), Facundo Tello (Arjantin)