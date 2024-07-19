Evinde ölü bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi

Zekeriya Baran'ın evinde ölü bulunması sevenleriniz üzerken vatandaşlar Zekeriya Baran'ın neden öldüğünü araştırdı. Bugün gelen acı haberle beraber Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın ölü bulunmasının ardından incelemeler sonucunda ölüm nedeni belli oldu.

Bugün meydana gelen üzücü olayla beraber Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın kim olduğu ve aslen nereli olduğu merak edilirken ölüm haberinin ardından taziye mesajları paylaşıldı.

ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ZEKERİYA BARAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Baran'ın dün gece evinde rahatsızlanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ismin kalp krizi geçirdiği belirlenirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zekeriya Baran için tören düzenlenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene birçok kişi katılırken Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile askerler ve emniyet teşkilatında çalışan mesai arkadaşları katıldı.

ZEKERİYA BARAN KİMDİR?

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde 2. sınıf emniyet müdürü olan isim 1974 yılında Sakarya'da doğarken 2006 senesinde mesleğe başladı.