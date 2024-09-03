Evlilik Kredisi şartları arasında toplam gelirin 2,3 asgari ücreti aşmaması bulunuyor

Evlilik kredisi şartları 2024 yılı için bazı güncellemeler ile karşı karşıya. Bazı şartlar arasında bulunan gelir tutarında 2 asgari ücret sınırı 2,3 olarak yenilenerek evlenecek gençlere destek artırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlilik Kredisi projesine ilişkin yeni gelişmeleri duyurdu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ile genç çiftlerin aile kurma yolunda desteklendiğini belirtti.

Projenin kapsamının genişletilmesi ve başvuru şartlarının esnetilmesiyle daha fazla çiftin bu imkandan faydalanmasının önünün açıldığını vurguladı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Evlilik Kredisi projesi, ilk olarak depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da pilot olarak başlatıldı.

Proje kapsamında 48 ay vadeli, ilk 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin liralık kredi desteği sunuluyor.

Evlilik Kredisi yeni evlenen çiftlerin evlilik masraflarını karşılayabilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Göktaş, bu projenin beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü ifade ederek, pilot bölgelerdeki başarılı uygulamaların ardından projenin genişletildiğini açıkladı.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 DÜZENLEMESİ

Başvurular için gerekli olan gelir kriterinde de önemli bir değişikliğe gidildi.

Önceden çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı aranırken, yeni düzenlemeyle bu sınır 2,3 asgari ücrete yükseltildi.

Bakan Göktaş, bu değişikliğin daha fazla gencin bu destekten yararlanabilmesine imkan tanıyacağını ve ek ödemelerin de bu gelir sınırına dahil edileceğini belirtti.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDE YAPILIR?

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Projeye başvurular 15 Şubat itibarıyla 'www.aile.gov.tr' adresi üzerinden alınmaya başlandı.

Şu ana kadar 12 bin 132 çift başvuruda bulundu ve bu başvurulardan 3 bin 963 çift gerekli şartları yerine getirerek kredi desteğinden yararlanma hakkı kazandı." dedi.

Başvuru sürecinde karşılaşılan zorlukları ve vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Göktaş, bu bağlamda başvuru şartlarını daha erişilebilir hale getirdiklerini ifade etti.

EVLİLİK KREDİSİ HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da pilot olarak başlatılan Evlilik Kredisi projesi, Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletilerek Karadeniz Bölgesi’nden Karabük, Bartın ve Zonguldak illeri de projeye dahil edildi.

Bu bölgelerin seçilmesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre doğurganlık hızının düşük olmasının etkili olduğunu belirten Bakan Göktaş, bu illerde yaşayan çiftlerin başvurularını almaya başladıklarını duyurdu.