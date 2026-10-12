Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son karşılaşmasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Eyüpspor-Göztepe maçının başlama saati, yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'leri ise futbolseverlerin gündeminde. Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir merak edilirken canlı yayın bilgileri de açıklandı.

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Eyüpspor Göztepe maçı için geri sayım başladı. Bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Peki, Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir?

Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler!

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, CANLI NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Eyüpspor-Göztepe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler!

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasının kapanış karşılaşmasında 12 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler!

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇ KADROSU: MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Emre, Talha, Jules, Anıl, Giordano, Massanga, Yao, Costa, Michalak, Boutobba, Abdullahi

Göztepe: Arda, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Akonnor, Rhaldney, Miroshi, Henrique, Janderson, Juan

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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