Aston Villa-Fenerbahçe maçına Slovak hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapacak hakem belli oldu.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.
Villa Park'ta oynanacak mücadelede Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Portekizli Tiago Martins, AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) ise Alman Robert Schröder oturacak.
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