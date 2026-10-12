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Aston Villa-Fenerbahçe maçına Slovak hakem

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Aston Villa-Fenerbahçe maçına Slovak hakem
Başlık ResmiAston Villa-Fenerbahçe maçına Slovak hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapacak hakem belli oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.

Villa Park'ta oynanacak mücadelede Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Ivan Kruzliak
Başlık ResmiIvan Kruzliak

Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Portekizli Tiago Martins, AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) ise Alman Robert Schröder oturacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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