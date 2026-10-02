Eyüpsultan Belediyesi'nin meclis üye dağılımı ve çoğunluğun hangi partide olduğu merak ediliyor. 2 Ekim'de belediyeye yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme geldi. İlçenin 2024 yerel seçim sonuçları ile belediye meclisindeki parti dağılımı merak ediliyor.

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Eyüpsultan Belediyesi'nin siyasi yapısı ve meclis üye dağılımı gündeme geldi. Mithat Bülent Özmen'in belediye başkanı seçildiği ilçede belediye meclisinde CHP, AK Parti ve MHP grupları yer alırken güncel üye sayıları ve partilerin meclisteki temsil oranları araştırılıyor.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Eyüpsultan Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimine geçti. CHP adayı Mithat Bülent Özmen, seçimde yüzde 48,16 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Deniz Köken ise yüzde 41,44 oy aldı.

Eyüpsultan Belediyesi hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl?

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde CHP, AK Parti ve MHP üyeleri bulunuyor. Belediyenin güncel meclis listesine göre CHP grubunda 23, AK Parti grubunda 11, MHP grubunda ise 3 meclis üyesi yer alıyor. Buna göre mecliste toplam 37 üye bulunurken en kalabalık grup CHP'den oluşuyor.

CHP

Av. Kıymet Kaya Koçak

Av. Özgür Nemutlu

Şanal Egemen Cantimur

Yılmaz Turan

Faruk Şengül

Ebru Demir Özdemir

Metin Akıncı

Servet Güzel

Adem Sallabaş

Zübeyr Akay

Cafer Parlak

Esra Filizkıran

Mürsel Yüksek

Cihan Sustam

Doğan Akçiçek

Orhan Can

Sakine Sayar

Emre Aykut

Ali Öztürk

Hidayet Ağca

Aydoğan Tulu

Kerim Gül

Arzu Taşdelen

AK PARTİ

Muhammet Çakır

Abdülnaser Şimşek

Hüseyin Birdal

Adem Hava

Zihni Çamcı

Av. Ceren Çolak

İdris Çilingir

Bayram Ali Özaslan

Cengiz Çup

Metin Çırpan

Ali Rıza Yavuz

MHP

Necdet Ekinci

Av. Seyfullah Yılmaz

Harun Aydın

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