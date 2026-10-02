Eyüpsultan Belediyesi hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl?
Eyüpsultan Belediyesi'nin meclis üye dağılımı ve çoğunluğun hangi partide olduğu merak ediliyor. 2 Ekim'de belediyeye yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme geldi. İlçenin 2024 yerel seçim sonuçları ile belediye meclisindeki parti dağılımı merak ediliyor.
Eyüpsultan Belediyesi'nin siyasi yapısı ve meclis üye dağılımı gündeme geldi. Mithat Bülent Özmen'in belediye başkanı seçildiği ilçede belediye meclisinde CHP, AK Parti ve MHP grupları yer alırken güncel üye sayıları ve partilerin meclisteki temsil oranları araştırılıyor.
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Eyüpsultan Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimine geçti. CHP adayı Mithat Bülent Özmen, seçimde yüzde 48,16 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Deniz Köken ise yüzde 41,44 oy aldı.
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI NASIL?
Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde CHP, AK Parti ve MHP üyeleri bulunuyor. Belediyenin güncel meclis listesine göre CHP grubunda 23, AK Parti grubunda 11, MHP grubunda ise 3 meclis üyesi yer alıyor. Buna göre mecliste toplam 37 üye bulunurken en kalabalık grup CHP'den oluşuyor.
CHP
Av. Kıymet Kaya Koçak
Av. Özgür Nemutlu
Şanal Egemen Cantimur
Yılmaz Turan
Faruk Şengül
Ebru Demir Özdemir
Metin Akıncı
Servet Güzel
Adem Sallabaş
Zübeyr Akay
Cafer Parlak
Esra Filizkıran
Mürsel Yüksek
Cihan Sustam
Doğan Akçiçek
Orhan Can
Sakine Sayar
Emre Aykut
Ali Öztürk
Hidayet Ağca
Aydoğan Tulu
Kerim Gül
Arzu Taşdelen
AK PARTİ
Muhammet Çakır
Abdülnaser Şimşek
Hüseyin Birdal
Adem Hava
Zihni Çamcı
Av. Ceren Çolak
İdris Çilingir
Bayram Ali Özaslan
Cengiz Çup
Metin Çırpan
Ali Rıza Yavuz
MHP
Necdet Ekinci
Av. Seyfullah Yılmaz
Harun Aydın