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Fabrikasını kapatıp memleketine dönmüştü Aronya talebi patladı! İlk hasat gerçekleşti...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fabrikasını kapatıp memleketine dönmüştü Aronya talebi patladı! İlk hasat gerçekleşti...

Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Gülistan köyünde, tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan ve "süper meyve" olarak bilinen aronya bitkisinin hasadı yapıldı. Geçen yıl Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı olarak 1 dekar alana dikimi gerçekleştirilen aronya, bu yıl ikinci kez ürün verdi.

Aronya bitkisinin hasat etkinliğine, Şefaatli İlçe Kaymakamı Oğuzhan Yazar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akşit ile teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

Fabrikasını kapatıp memleketine dönmüştü Aronya talebi patladı! İlk hasat gerçekleşti... - 1. Resim

Etkinlikte konuşan Kaymakam Oğuzhan Yazar, aronya bitkisinin ilçede tarıma yeni bir soluk getireceğini belirterek, bu tür alternatif ürünlerin ekiminde çiftçilere her türlü desteği vereceklerini söyledi. Yazar, "Bu deneme çalışması ilçemiz için örnek olacak. İlçemizde yeni ve alternatif ürünlerin ekim ve üretiminde bulunmak isteyen çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Fabrikasını kapatıp memleketine dönmüştü Aronya talebi patladı! İlk hasat gerçekleşti... - 2. Resim

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise, aronya bitkisinin bölgede yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Özkaya, "Gülistan köyümüzde çiftçimiz Hacı Tufan ile 1 dekar alana aronya bitkisinin dikimini gerçekleştirdik. Bu yıl ikinci senesinde hasat yapıyoruz. Amacımız, bu bitkiyi çiftçi şartlarında denemek ve güzel sonuçlar elde edilirse ilimizde yaygınlaştırmaktır" dedi.

Fabrikasını kapatıp memleketine dönmüştü Aronya talebi patladı! İlk hasat gerçekleşti... - 3. Resim

Antioksidan özelliğiyle bilinen ve anavatanı Kuzey Amerika olan aronya, içerdiği faydalar nedeniyle "süper meyve" olarak anılıyor. Aronya bitkisinin Yozgat'ta yaygınlaştırılması, hububat dışında alternatif ürünlere yönelen çiftçiler için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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