Faladdin kapandı mı? Uygulamanın geleceği merak ediliyor

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen, suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Taşdelen'in mal varlığına el konulurken Faladdin kapandı mı merak edildi.

Popüler uygulamalar arasında yer alan Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı. Soruşturma sürerken kamuoyunun gündeminde Faladdin ve Binnaz uygulamalarının durumu yer alıyor.

FALADDİN KAPANDI MI?

Faladdin ve Binnaz uygulamaları, Sertaç Taşdelen’in tutuklanması ve mal varlığına el konulmasıyla gündeme geldi ancak şu an için uygulamaların tamamen kapandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Her iki uygulama da Google Play Store ve App Store'da erişilebilir durumda.

FALADDİN ÇALIŞIYOR MU, AÇILIYOR MU?

Faladdin uygulaması çalışıyor ve herhangi bir erişim durumu söz konusu değil. Uygulama hem Android hem de iOS için erişilebilir durumda.

Kullanıcılar verilen hizmetleri kullanmaya şu an için devam ediyor. Ancak soruşturmanın gidişatına bağlı olarak uygulamaların bu durumdan nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor.

SERTAÇ TAŞDELEN NEDEN TUTUKLANDI?

Sertaç Taşdelen, Faladdin ve Binnaz uygulamaları üzerinden suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı iddiasıyla “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı