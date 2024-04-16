Fatih Karagümrük’ün kalecisi Salvatore Sirigu hakkında

Fatih Karagümrük kalecisi olan Salvatore Sirigu son dönemlerde sıklıkla kendinden söz ettirmeyi başardı. Başarılı kaleci hakkında Salvatore Sirigu kimdir? Salvatore Sirigu kaç yaşında? Salvatore Sirigu nereli? gibi sorular sıklıkla soruluyor. Başarılı kaleci Salvatore Sirigu hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

Fatih Karagümrük, İtalyan milli kaleci Salvatore Sirigu'yi transfer ederek güçlü bir kaleci rotasyonu oluşturdu. Sirigu'nun kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve uluslararası deneyimi, Karagümrük takımına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Salvatore Sirigu hayatı ve kariyeri hakkında işte diğer detaylar...

SALVATORE SIRIGU KAÇ YAŞINDA?

Fatih Karagümrük, İtalyan milli kaleci Salvatore Sirigu'yi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. İtalyan futbolcu, 12 Ocak 1987'de doğmuş ve kaleci pozisyonunda görev almaktadır. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması altında sahaya çıkmaktadır.

SALVATORE SIRIGU KİMDİR?

Salvatore Sirigu, profesyonel kariyerine 2006 yılında Palermo takımında adım attı. 2006-07 sezonunda Coppa Italia ve UEFA Kupası'nda görev aldı. Daha sonra Cremonese ve Ancona gibi takımlara kiralık olarak gönderildi. Ancak, 2009 yılında Lazio karşısında Serie A'da ilk maçına çıktıktan sonra kariyerinde önemli bir dönemeç yaşadı.

21 Ekim 2009'da Palermo ile sözleşmesini uzatarak takıma olan bağlılığını gösterdi. 2011 yılında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Sirigu, bu transferle dikkatleri üzerine çekti. Paris SG formasıyla 2012-13 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve "yılın kalecisi" seçildi.

SALVATORE SIRIGU'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sirigu, İtalya'nın genç milli takımlarında da forma giydi. 2010 FIFA Dünya Kupası için İtalya'nın 28 kişilik kadrosuna dahil edildi, ancak turnuvada yer almadı. 10 Ağustos 2010'da Fildişi Sahili maçında ilk kez İtalya A Milli Takımı formasını giydi. Genç takımlarda 8, A Milli Takım'da ise 2 kez milli formayı terletti.

Fatih Karagümrük, deneyimli kaleci Salvatore Sirigu'nun tecrübesinden faydalanarak güçlü bir kaleci rotasyonu oluşturmayı amaçlamaktadır. Sirigu'nun yetenekleri ve uluslararası deneyimi, Fatih Karagümrük'ün gelecek maçlarda daha güvenli bir savunma hattı oluşturmasına katkı sağlayabilir.