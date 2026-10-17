Fatoş Seğmen'in kızı neden öldü, kimdir?

2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen eski manken ve sunucu Fatoş Seğmen'in kızının vefat haberi gündemde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına veda eden Seğmen'in açıklamalarının ardından Alya Erdoğan'ın hayatı ve ölümüne ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, Fatoş Seğmen'in kızı neden öldü, Fatoş Seğmen kimdir?

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Bir dönemin tanınan manken ve sunucularından Fatoş Seğmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürdüren Seğmen'in paylaşımı sonrasında ailesine ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden eski mankenin kızı Alya Erdoğan hakkında yapılan açıklamalar ve cenaze törenine ilişkin bilgiler araştırılıyor.

FATOŞ SEĞMEN'İN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

2004 Miss Turkey ikincisi Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Seğmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının vefatını duyurdu. Paylaşımında, "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" ifadelerine yer verdi. Ancak Alya Erdoğan'ın ölüm nedeni hakkında aile tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fatoş Seğmen, kızının vefatının ardından cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı. Yapılan duyuruya göre Alya Erdoğan'ın cenazesi, 18 Ekim 2026 Pazar günü öğle namazının ardından İzmir'deki Narlıdere Merkez Camii'nden kaldırılacak. Cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Seğmen'in eşi ve Alya'nın babası Bülent Erdoğan da 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Fatoş Seğmenin kızı neden öldü, kimdir?

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

Fatoş Seğmen, 31 Mayıs 1982 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde eğitim alan Seğmen, genç yaşlarda modellik yapmaya başladı. Güzellik yarışmalarında elde ettiği derecelerle adını duyuran Seğmen, 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçildi. Aynı yıl Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etti. Güzellik yarışmalarındaki başarısının ardından televizyon projelerinde yer almaya başlayan Seğmen, oyunculuk ve sunuculuk kariyerine yöneldi.

Fatoş Seğmenin kızı neden öldü, kimdir?

Oynadığı diziler

Evlilik Okulu (2013)

Yalancı Romantik (2008)

Komedi Türk (2008)

Gemilerde Talim Var (2007)

Kuş Dili (2006)

Ah Polis Olsam (2006)

Ölümüne Sevdalar (2005)

24 Saat (2004)

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