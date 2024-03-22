Fatura desteği alan elektrik abonelerine güvence bedeli iade edilecek

Elektrikte güvence bedeli teminat bedeli olarak da bilinir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli tahsil edilmeyeceğini açıkladı. Peki, Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK)yapılan yazılı açıklamaya göre, fatura desteği alan elektrik abonelerinden güvence bedeli alınmayacak. Vatandaşlar ise bu haberden sonra arama motorlarında güvence bedelini sorgulamaya başladı. Peki, Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar? İşte detaylar...

ELEKTRİK ABONELİĞİ GÜVENCE BEDELİ KAÇ PARA?

Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

Yapılan bu uygulama ile yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliği ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi amaçlanıyor.