FC 25’te FC 24’e göre 71 fark bulunuyor! ‘Her sene aynı oyunu çıkarıyor’ eleştirileri yapılıyordu

EA Sports FC 25, 27 Eylül 2024'te piyasaya sürülecek ve FC IQ ve 5v5 Rush gibi yeniliklerle futbol tutkunlarına daha sosyal ve otantik bir deneyim sunacak. EA Sports serisinde bu yıl yeni oyun FC 25’te FC 24’e göre 71 yenilik bulunuyor.

EA Sports, futbol severlerin heyecanla beklediği EA Sports FC 25'in çıkış tarihini ve yeni özelliklerini duyurdu. Oyun, önceki sürümlere göre birçok yenilik ve geliştirme ile birlikte geliyor.

FC 25 – FC 24 FARKI NELER?

EA Sports FC 25, önceki sürümlere göre birçok yenilik ve geliştirme ile futbol oyunları dünyasında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. FC 25, hem grafiksel hem de oynanış açısından futbol severlere benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. FC 25'in sunduğu yeni özellikler ve geliştirmeler, futbol oyunlarında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Bu yeniliklerin başında, yeni FC IQ ve 5v5 Rush modu geliyor.

EA SPORTS FC 25 FC IQ NEDİR?

FC IQ, oyunculara oyun içinde daha fazla taktiksel esneklik sağlıyor. 31 yeni oyuncu rolü ile oyuncular, sahada daha belirgin ve kişiselleştirilmiş görevler üstlenebilecekler. Bu roller, oyuncunun sahadaki performansını ve pozisyonunu doğrudan etkiliyor. Örneğin, bir orta saha oyuncusu, gölge forvet veya oyun kurucu gibi farklı roller üstlenebilecek ve bu da takımın genel stratejisine katkıda bulunacak.

EA SPORTS FC 25 RUSH MODU NEDİR?

Rush modu, FC 25'in tüm formatlarında bulunan yeni bir 5v5 oyun modu olarak tanıtıldı. Bu mod, hızlı tempolu ve dinamik bir futbol deneyimi sunarak, oyuncuların kısa sürede büyük heyecan yaşamasını sağlıyor. Rush'ta maçlar toplamda yedi dakika sürüyor ve eşitlik durumunda altın gol ve penaltı atışlarıyla sonuçlanıyor. Kalecilerin yapay zeka tarafından kontrol edildiği bu modda, oyuncular tamamen serbest ve pozisyonlarını kendileri belirleyebiliyorlar.

HYPERMOTION TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİLDİ

Oynanışta yapılan bir diğer büyük yenilik ise HyperMotion teknolojisinin daha da geliştirilmesi. Artık oyuncuların koşu stilleri daha gerçekçi bir şekilde temsil ediliyor ve 1.800'den fazla oyuncu mümkün olduğunca doğru hareket ediyor. Bu, oyun deneyimini daha akıcı ve gerçekçi hale getiriyor. Ayrıca, kaleciler için altı yeni oyun stili eklenmiş ve oyuncular için profesyonel faul düğmesi gibi yeni kontroller de mevcut.

ULTIMATE TEAM MODU DEĞİŞİYOR

Ultimate Team (FUT) modu da önemli yeniliklerle geliyor. Rush, bu modda da yer alarak oyunculara farklı bir rekabet alanı sunuyor. Oyuncular, Rush Puanları kazanarak hedefleri tamamlayabilir ve ödüller elde edebilirler. FUT modunda, yeni oyuncu rolleri ve kart özelleştirme seçenekleri de eklenmiş durumda. Bu, oyuncuların en sevdikleri futbolcuları daha sık yükseltmelerine ve kartlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.

KARİYER MODUNDA YENİLİK

Kariyer modunda ise kadın takımlarının yönetilebilir olması, büyük bir yenilik olarak öne çıkıyor. Beş büyük lig ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi, oyunculara geniş bir yönetim deneyimi sunuyor. Ayrıca, canlı başlangıç noktaları ile gerçek hayattan belirli bir noktadan kariyer kurtarma seçenekleri de mevcut. Bu özellik, oyuncuların futbol sezonunun farklı dönemlerindeki zorlukları deneyimlemelerine olanak tanıyor.

KULÜP MODUNDA DEĞİŞİKLİK

Kulüp modu da önemli değişikliklerle güncellenmiş. Küme düşme özelliği geri getirilmiş ve Rush, takımınızla birlikte Rush sıralamasında yükselmeyi hedeflediğiniz önemli bir bileşen haline gelmiş. Kulüp yöneticileri, benzersiz oyun özellikleri sunan yetenek kartlarına bütçe ayırarak kulübün performansını artırabiliyorlar. Dinamik kulüp binası ekranı, takım arkadaşlarınızla soyunma odasında olduğunuzu hissettiriyor.

OYUNCU MODELLERİ DAHA DETAYLI OLACAK

Oyuncu modelleri ve yüz şekillendirme teknolojisi, avatar özelleştirmesini daha detaylı hale getiriyor. EA Sports Cranium teknolojisi sayesinde, oyuncuların gerçek hayattaki benzerlerine daha çok benzeyen avatarlar oluşturabiliyor. Bu, oyun deneyimini daha kişisel ve tatmin edici kılıyor.

Sunum açısından da birçok yenilik mevcut. Maç yayını sırasında yedek kulübesinin görüntüleri, maç boyunca değişen hava koşulları ve zaman ilerlemesi gibi detaylar, oyunun atmosferini daha gerçekçi hale getiriyor. Gelişmiş görseller modu, ışın izleme ve grafik detaylarıyla 4K çözünürlüğe yükseltilebiliyor. Ayrıca, farklı POV açılarının eklenmesi, maç sırasında daha geniş bir perspektif sunuyor.