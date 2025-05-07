Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart politika faizi 4.25-4.50 aralığında sabit bırakılmıştı

Küresel ekonomi cephesinde gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Finansal piyasalarda volatilitenin yüksek seyrettiği bugünlerde yatırımcıların odağında yalnızca rakamlar değil, aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı yönlendirmeler de bulunuyor. Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak merakla takip ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Küresel finans çevrelerinin yakından takip ettiği Fed faiz kararı için geri sayım sona eriyor. ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına yön verecek yeni faiz kararını 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü açıklayacak.

Fed’in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından düzenlenecek olan toplantının ardından kararın Türkiye saatiyle 22.00’de duyurulması bekleniyor.

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2025 yılının mart ayında gerçekleştirilen Fed toplantısında, piyasalarda zaten öngörülen bir karara imza atılmış ve politika faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakılmıştı.

Fed kararla birlikte ekonomideki mevcut dengeleri koruma yönünde temkinli bir duruş sergiledi. Enflasyonla mücadele kapsamında önceki aylarda yapılan sıkılaştırma adımlarının etkilerini izlemek isteyen banka, faiz politikasında aceleci davranmaktan kaçınmıştı.

FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Piyasalarda gözler 7 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak yeni faiz kararına çevrilmişken, yatırımcıların ve ekonomistlerin beklentileri büyük oranda şekillenmiş durumda. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalara göre, Fed’in mayıs ayında politika faizini yeniden yüzde 4,25-4,50 bandında sabit tutacağı öngörülüyor.

Özellikle ABD'nin korumacı ticaret politikaları ve global ekonomide devam eden resesyon endişeleri, Fed’in temkinli yaklaşımını sürdüreceğine işaret ediyor.

Fakat gözler haziran ve temmuz aylarına çevrilmiş durumda. Piyasalardaki mevcut fiyatlamalara göre, haziran ayında Fed’in faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 66 olarak öne çıkarken, temmuzda bu oran yüzde 77’ye kadar yükseliyor.

Beklentilerin şekillenmesinde ise enflasyon verileri, istihdam piyasasının durumu ve dış ticaretteki gelişmeler büyük rol oynuyor. Ayrıca karar metni sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar da yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.