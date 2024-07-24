Fenerbahçe 2024 Paris Olimpiyatları'na en fazla sporcu gönderen kulüp oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Temmuz 2024 Cuma günü Seine Nehri’nde açılış töreniyle başlayacak olan Yaz Olimpiyatları için Fenerbahçe Spor Kulübü 27 sporcu göndererek Türkiye’de rekora ulaştı. Takımların olimpiyatlara gönderdiği sporcu sayısı bu sene Fenerbahçe'yle rekor kırdı.

1900 ve 1924 yılından sonra üçüncü kez Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatlarında Fenerbahçe Spor Kulübü; atletizm, boks, yüzme ve voleybol gibi birçok farklı branşlarda yarışan 27 sporcusuyla Türkiye’yi temsil edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA EN ÇOK SPORCU GÖNDEREN KULÜP HANGİSİ?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 30 kulüpten 102 sporcu mücadele edecek. 33.Yaz Olimpiyatlarında, Fenerbahçe 27 sporcu ile en fazla sporcu gönderen kulüp olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 11 sporcu ile sarı-lacivertli kulübü takip ediyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA FENERBAHÇE KAÇ SPORCU GÖNDERİYOR?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fransa’da düzenlenecek olan 33.Yaz Olimpiyatları için atletizm, boks, voleybol, kürek, yüzme, masa tenisi ve yelken branşlarından toplamda 27 sporcu gönderecek.

PARİS OLİMPİYATLARINA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNDEN HANGİ SPORCULAR KATILIYOR?

26 Temmuz Cuma günü Fransa’nın başkenti Paris’te başlayacak olan 33.Yaz Olimpiyatlarına Fenerbahçe Spor Kulübünden katılan sporcular;

Atletizm: Ersus Şaşma, Alperen Acet, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Eda Tuğsuz,

Boks: Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş

Kürek: Elis Özbay

Masa Tenisi: Sibel Altınkaya

Voleybol: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Gizem Örge

Yüzme: Kuzey Tunçelli, Ecem Dönmez, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin

Yelken: Yiğit Yalçın Çitak, Merve Vatan, Derin Atakan, Beste Kaynakçı, Alican Kaynar, Deniz Çınar, Lara Nalbantoğlu

2024 YAZ OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE KAÇ BRANŞTA YARIŞACAK?

2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye 102 milli sporcuyla 32 branşta yarışacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 22.00’da Seine Nehri’nde düzenlenen törenle başlayacak.

PARİS OLİMPİYATLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatları 17 gün sürerek 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Seine Nehri’nde düzenlenen törenle başlayacak 33.Yaz Olimpiyatları Paris şehirleri ve komşu kentlerden Saint-Denis, Le Bourget, Nanterre, Versailles ve Vaires-sur-Marne’de yapılacak.