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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İşte sebebi ve yeni maç tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İşte sebebi ve yeni maç tarihi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynayacağı maçla ilgili kararını açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları nedeniyle Fenerbahçe Alanyaspor maç durumu merak ediliyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarındaki yoğun fikstür nedeniyle Fenerbahçe Alanyaspor maçının durumu merak ediliyordu. Taraftar, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi sorgulamalarını yapıyor. 

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında 9 Ağustos 2025’te oynanması planlanan Trendyol Süper Lig 1. hafta maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak ertelendi.

TFF, 5 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin yanı sıra Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçlarının da Avrupa kupalarındaki maçların ileri bir tarihe alındığını bildirdi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İşte sebebi ve yeni maç tarihi - 1. Resim

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Feyenoord ile oynayacağı maçların yoğun takvimi nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe, 6 Ağustos’ta deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak, ardından 9 Ağustos’ta Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta Feyenoord rövanş maçı ile 6 gün içinde üç zorlu müsabakaya çıkacaktı.

Bu sıkışık fikstürün oyuncular üzerinde fiziksel ve zihinsel yük oluşturacağı gerekçesiyle, Fenerbahçe yönetimi 30 Temmuz 2025’te TFF’ye erteleme başvurusu yaptı. TFF, bu talebi değerlendirerek maçı erteleme kararı aldı

TFF yaptığı açıklamada, ertelemenin yalnızca Fenerbahçe için değil aynı zamanda Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki maçlarını desteklemek amacıyla alındığı belirtildi. 

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? İşte sebebi ve yeni maç tarihi - 2. Resim

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçının yeni tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. TFF, erteleme kararını duyururken maçın oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceğini belirtti.

TFF’nin, Avrupa kupalarındaki diğer Türk takımlarının programlarını da dikkate alarak bir takvim belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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