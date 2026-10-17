Fenerbahçe-Alanyaspor maçı golleri kim attı, kim kazandı? Fenerbahçe-Alanyaspor maç sonucu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertli ekibin attığı goller ve iptal edilen pozisyonlar dikkat çekti. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından futbolseverler maçın sonucunu ve gol atan oyuncuları araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı ve kim kazandı?

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Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması, Süper Lig'in 8. haftasında yaşanan pozisyonlarla gündeme geldi. İstanbul'da oynanan mücadelede kazanan takım belli oldu.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanan Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında gol perdesini Romelu Lukaku açtı. Bu golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin hücumdaki etkinliği devam etti. 48. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyonun başlangıcındaki faul gerekçesiyle iptal edildi. Kahveci, 52. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderdi ancak bu pozisyonda da ofsayt kararı çıktı. Mücadelenin 71. dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Böylece maçın 73. dakikasına kadar geçerli sayılan goller Romelu Lukaku ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Maçın 87. dakikasında ise Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe 3-0 öne geçti.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı golleri kim attı, kim kazandı? Fenerbahçe-Alanyaspor maç skoru

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI KİM KAZANDI?

Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku'nun 40. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, 87. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele ev sahibi ekibin üç farklı galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı golleri kim attı, kim kazandı? Fenerbahçe-Alanyaspor maç sonucu

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'deki üst üste kazanma serisini üç maça çıkardı. Daha önce Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u ise 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında da kalesini gole kapatmayı başardı. İsmail Kartal yönetimindeki ekip, bu sonuçla puanını 13'ten 16'ya yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. .

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