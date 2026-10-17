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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde galibiyet ararken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir?

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Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları devam ederken gözler Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesine çevrildi. Son iki lig maçını farklı skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Alanyaspor ise son haftalarda yakaladığı yenilmezlik serisini korumak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 13 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, son iki lig maçında Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup ederek 6 puan topladı. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında yeniden galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Konuk ekip ise 12 puanla haftaya altıncı sırada girdi. Alanyaspor son dört lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve hakem kadrosu belli oldu. 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 üzerinden naklen yayınlanacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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