Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul süreci resmen başlıyor. Sarı lacivertli camiada seçim tarihleri netleşirken, başkanlık yarışında öne çıkan isimler ve kongre detayları taraftarların gündeminde yer aldı. Peki, Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? İşte, Fenerbahçe başkan adayları 2026...

Süper Lig sezonunun ardından yönetim tartışmalarının arttığı Fenerbahçe’de gözler seçim sürecine çevrildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla olağanüstü seçimli genel kurul tarihleri duyurulurken, başkan adayları ve kongre takvimi de netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurulun ilk toplantısı 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise seçim, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Genel kurul toplantıları Kadıköy’de bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek. Kulüp yönetimi, kongre üyelerinin kimlik kartlarıyla giriş yapabileceğini duyurdu.

Fenerbahçe’de genel kurul gündeminde mali raporlar, yönetim ve denetim kurullarının ibra süreci ile başkan adaylarının konuşmaları da yer alacak. Başkanlık seçimlerinin ikinci gününde ise oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları 2026

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2026

2026 Fenerbahçe başkanlık seçiminde öne çıkan isimler arasında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi bulunuyor. Sarı lacivertli camiada seçim yarışının oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken, adayların projeleri de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Kulüp tüzüğüne göre başkan adaylığı başvuruları 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00 itibarıyla tamamlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası