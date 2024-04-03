Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı Beşiktaş'ın EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ertelendi
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Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı neden ertelendi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası ertelenme sebebi... Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet ne zaman olacak?
Türkiye Basketbol Federasyonu,2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası ertelenme sebebi ne? Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi mi? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ EMLAKJET MÜSABAKASI ERTELENDİ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında oynanacak karşılaşma 2 Nisan günü oynanmadı.
TBF yaptığı açıklamada, "2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi