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Haberler > Haberler > Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı Beşiktaş'ın EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ertelendi

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı Beşiktaş'ın EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ertelendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı Beşiktaş&#039;ın EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ertelendi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı neden ertelendi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası ertelenme sebebi... Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet ne zaman olacak?

Türkiye Basketbol Federasyonu,2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası ertelenme sebebi ne? Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ EMLAKJET MÜSABAKASI ERTELENDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında oynanacak karşılaşma 2 Nisan günü oynanmadı.

TBF yaptığı açıklamada, "2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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