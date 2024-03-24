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Haberler > Spor > Galatasaray evinde kaybetti! Büyükçekmece Basketbol uzatmalarda kazandı

Galatasaray evinde kaybetti! Büyükçekmece Basketbol uzatmalarda kazandı

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Galatasaray evinde kaybetti! Büyükçekmece Basketbol uzatmalarda kazandı

Spor Haberleri

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 101-96 mağlup olarak bu sezonun 12. yenilgisini aldı.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 101-96 mağlup oldu.

Normal süresi 85-85 tamamlanan maçta kazanan taraf konuk ekip oldu.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 12. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray evinde kaybetti! Büyükçekmece Basketbol uzatmalarda kazandı - 1. Resim

GALATASARAY EKMAS 96 - 101 ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar, Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 27, Perez 15, Leon Apaydın, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 44-43

3. Periyot: 65-67

Normal süre: 85-85

Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)

Düzenleyen:  - Spor
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