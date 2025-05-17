Fenerbahçe Beko Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Potada FB GS derbisi
Fenerbahçe Beko ve Galatasaray basket maçına saatler kaldı. Ligde liderliği garantileyen Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet üstünlüğünü bulunduruyor. Potada FB GS derbisi heyecanı yaşanırken Fenerbahçe Beko Galatasaray maçı şifresiz olarak izlenebilecek.
Potada derbi heyecanı yaşanıyor. Ev sahibi takım olan Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı ağırlıyor. Normal sezonun son maçı şifresiz olarak izlenebilecek. İki takım arasındaki son maç 14 Şubat Cuma günü oynandı. Sarı lacivertli ekip sahadan 89-74 galip ayrılmıştı.
FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY BASKET MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunda 30. maçında Galatasaray'ı ağırlıyor.
17 Mayıs Cumartesi günü yani bugün 18.00'de başlayacak karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Galatasaray maçı Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber (şifresiz seçenek) kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetiyor.
ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR
Maç yayını şifresiz olarak beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. Maçı yerinde takip edemeyen basketbolseverler şifresiz bir şekilde maçı takip edebilir.