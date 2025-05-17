Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? En son Süper Lig'de şampiyon olma tarihi

Fenerbahçe 2024-24 Süper Lig şampiyonluğu ihtimalleri tartışılıyor. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe en son 2014'te şampiyon olmuştu. Sarı lacivertlilerin şampiyon olma senaryoları merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda şampiyonluk yarışı, son haftalara girilirken nefes kesiyor. Lider Galatasaray’ın 86 puanıyla 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe nasıl şampiyon olur merak ediliyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe’nin 2024-25 Süper Lig şampiyonu olabilmesi için oldukça zor bir senaryo gerekiyor. Galatasaray’ın 18 Mayıs 2025’te RAMS Park’ta oynayacağı Kayserispor maçını kaybetmesi ve kalan iki maçında (Göztepe ve Başakşehir) hiç puan alamaması şart.

Bu durumda, Galatasaray 86 puanda kalırken, Fenerbahçe’nin kalan üç maçını (Eyüpspor, Hatayspor, Konyaspor) kazanarak 87 puana ulaşması halinde şampiyonluk sarı-lacivertlilere gidecek.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Süper Lig'de toplam 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe, son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. 3 yıldız sahibi sarı lacivertli ekip formasına 4'üncü yıldızı ekleme hedefinde.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe’nin kalan maçları 18 Mayıs’ta Eyüpspor (deplasman), 25 Mayıs’ta Hatayspor (evinde) ve 1 Haziran’da Konyaspor (deplasman). Üç maçı kazanması halinde Fenerbahçe 87 puana ulaşabilir.