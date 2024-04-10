Fenerbahçe - Eczacıbaş play-off finali ikinci maç 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak

Sultanlar Ligi play-off finalinde ilk maçta karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasındaki ikinci maçın ne zaman olacağı araştırılıyor.

Vodafone Sultan Ligi play off final serisinde karşılaşan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit arasında ilk maç 9 Nisan Salı akşamı oynandı.

Setlerde 3-1 öne geçerek maçı kazanan Sarı Melekler final serisinde 1-0 öne geçti.

Ardından ikinci maçın ne zaman olacağı araştırılmaya başladı.

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit arasındaki play off final serisindeki ikinci maç 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'de oynanacak.

5 maç olarak planlanan play- off serisinde üç maç kazanan takım 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak.

İki takım arasındaki üçüncü maç ise 15 Nisan Pazartesi tarihinde oynanacak.

Takımlardan herhangi biri üç maç kazanamazsa 18 Nisan Perşembe dördüncü maç, 21 Nisan Pazar günü ise beşinci maç oynanacak.

Sezonun üçüncülüğü için ise Vakıfbank ve Türk Hava Yolları mücadele ediyor.