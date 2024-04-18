Fenerbahçe - Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacak
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Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak araştırılıyor. Final serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe, Eczacıbaşı maçına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasında şampiyonluk mücadelesi veriliyor.
Maçın ne zaman, saat kaçta nerede oynanacağı merak ediliyor.
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacak.
Müsabaka, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Final serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, maçı kazanması halinde şampiyon olacak.
Eczacıbaşı'nın maçı kazanarak seriyi 2-2 eşitlemesi halinde final serisinin 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.