Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe - Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacak

Fenerbahçe - Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00&#039;de oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak araştırılıyor. Final serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe, Eczacıbaşı maçına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasında şampiyonluk mücadelesi veriliyor. 

Maçın ne zaman, saat kaçta nerede oynanacağı merak ediliyor. 

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacak.

Müsabaka, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe - Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacak - 1. Resim

Final serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, maçı kazanması halinde şampiyon olacak. 

Eczacıbaşı'nın maçı kazanarak seriyi 2-2 eşitlemesi halinde final serisinin 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. 

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP'den 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması: 'Taksim' için Valilik ile görüşülecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konut satışının en fazla olduğu il İstanbul en az olduğu il Ardahan oldu - HaberlerKonut satışının en fazla olduğu il İstanbul en az olduğu il Ardahan oldu2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak - Haberler2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacakTicaret Bakanı Bolat, parlamentoya stokçuluk cezasının 800 bin liraya çıkmasını teklif etti - HaberlerTicaret Bakanı Bolat, parlamentoya stokçuluk cezasının 800 bin liraya çıkmasını teklif ettiİstanbul’da Büyükada-Sedef Adası hattı vapur seferleri yapılamayacak - Haberlerİstanbul’da Büyükada-Sedef Adası hattı vapur seferleri yapılamayacakMİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı - HaberlerMİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladıOrman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü 68 işçi alacak - HaberlerOrman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü 68 işçi alacak
Sonraki Haber Yükleniyor...