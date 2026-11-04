Fenerbahçe Liverpool maçı golleri atan oyuncular merak ediliyor. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de oynanıyor. Sarı lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında Avrupa'daki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken mücadelenin ilk dakikalarında önemli pozisyonlar yaşandı. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Fenerbahçe Liverpool maçında gol atan oyuncular, canlı skor ve maçın önemli anları araştırılıyor.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u Chobani Stadı'nda ağırlıyor. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmada iki takım da ilk dakikalardan itibaren gol pozisyonları buldu. Dirk Kuyt yönetimindeki sarı lacivertliler, taraftar desteğiyle rakip kalede etkili olmaya çalışırken mücadelede ilk gol geldi.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe Liverpool maçının ilk golünü 25. dakikada İngiliz ekibinden Trey Nyoni attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmada Liverpool, genç futbolcusunun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin beraberlik golü ise 29. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Fenerbahçe Liverpool maçı golleri kim attı? Fenerbahçe Liverpool maç skoru

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Liverpool maçında 29. dakika itibarıyla skor 1-1 oldu. Liverpool, Trey Nyoni'nin 25. dakikada kaydettiği golle öne geçerken Fenerbahçe, Mason Greenwood'un 29. dakikadaki serbest vuruş golüyle beraberliği yakaladı.

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