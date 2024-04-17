Fenerbahçe Olympiakos maçı sunucusu henüz belli değil! Taraftarlar Alp Özgen'i istiyor!
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı Fenerbahçe Olympiakos maçının TV8'de yayınlanacağını duyurmasının ardından Sarı Lacivertli taraftar Olympiakos maçını da Alp Özgen'in sunmasını istedi. Maçı kimin sunacağı merak ediliyor.
Fenerbahçe Olympiakos maçını kim sunacak sorusu gündeme geldi. Karşılaşmanın TV8'de yayınlanacağını öğrenen taraftar Alp Özgen'in maçı anlatmasını istedi.
Alp Özgen'in Union Saint-Gillois Fenerbahçe maçı anlatımı gündem olmuştu.
Özgen'in Oosterwolde'nin golündeki anlatımı ve sevinci maçın ardından günlerce sosyal medyada konuşuldu.
Sarı lacivertli takım UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde rövanş karşılaşmasında Olympiakos'u misafir edecek.
Acun Ilıcalı, mücadeleyi TV8 ekranlarında naklen yayınlanacağını açıkladı.
Ardından Fenerbahçe taraftar Alp Özgen'in maçı sunmasını istedi.
Maçın sunucu henüz belli değil. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.