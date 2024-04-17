Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Olympiakos maçı sunucusu henüz belli değil! Taraftarlar Alp Özgen'i istiyor!

Fenerbahçe Olympiakos maçı sunucusu henüz belli değil! Taraftarlar Alp Özgen'i istiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Olympiakos maçı sunucusu henüz belli değil! Taraftarlar Alp Özgen&#039;i istiyor!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Olympiakos maçının TV8'de yayınlanacağını duyurmasının ardından Sarı Lacivertli taraftar Olympiakos maçını da Alp Özgen'in sunmasını istedi. Maçı kimin sunacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Olympiakos maçını kim sunacak sorusu gündeme geldi. Karşılaşmanın TV8'de yayınlanacağını öğrenen taraftar Alp Özgen'in maçı anlatmasını istedi.

Alp Özgen'in Union Saint-Gillois Fenerbahçe maçı anlatımı gündem olmuştu. 

Özgen'in Oosterwolde'nin golündeki anlatımı ve sevinci maçın ardından günlerce sosyal medyada konuşuldu. 

Sarı lacivertli takım UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde rövanş karşılaşmasında Olympiakos'u misafir edecek. Fenerbahçe Olympiakos maçı sunucusu henüz belli değil! Taraftarlar Alp Özgen'i istiyor! - 1. Resim

Acun Ilıcalı, mücadeleyi TV8 ekranlarında naklen yayınlanacağını açıkladı. 

Ardından Fenerbahçe taraftar Alp Özgen'in maçı sunmasını istedi. 

Maçın sunucu henüz belli değil. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Servet Yardımcı TFF başkanlığına aday olduğunu duyurduErdoğan'ın Irak ziyareti öncesi Bakan Güler'den 'güvenli hat' açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akciğer kanseri teşhisi konulan Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy hakkında - HaberlerAkciğer kanseri teşhisi konulan Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy hakkındaBayramda 29 maaş ikramiye veren Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce'nin hayatı ve biyografisi - HaberlerBayramda 29 maaş ikramiye veren Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce'nin hayatı ve biyografisiSurvivor All Star 2024 birleşme partisi 21 Nisan tarihinde yapılacak... Takımlar değişecek mi? - HaberlerSurvivor All Star 2024 birleşme partisi 21 Nisan tarihinde yapılacak... Takımlar değişecek mi?MHRS randevusuna gidilmemesi halinde 15 gün boyunca bütün branşlar randevuya kapalı olacak - HaberlerMHRS randevusuna gidilmemesi halinde 15 gün boyunca bütün branşlar randevuya kapalı olacakA101'de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacak - HaberlerA101'de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacakİsmet İnönü'nün Ankara'daki evi 20 Nisan - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyarete açılacak - Haberlerİsmet İnönü'nün Ankara'daki evi 20 Nisan - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyarete açılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...