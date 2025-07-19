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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Sarı-Lacivertli ekibin 3. ön eleme turunda rakibi belli oluyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Sarı-Lacivertli ekibin 3. ön eleme turunda rakibi belli oluyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusu gündeme geldi. Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Devler Ligi macerasına 3.ön eleme turundan başlayacak.

Fenerbahçe 3.ön eleme turundan geçmesi halinde play-off aşamasına yükselecek. Temsilcimizin bu aşamadaki rakibi ise UEFA’nın düzenleyeceği kura çekimiyle belli olacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Sarı-Lacivertli ekibin 3. ön eleme turunda rakibi belli oluyor! - 1. Resim

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekiminin ardından ilk maçlar 5-6 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 12-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Sarı-Lacivertli ekibin 3. ön eleme turunda rakibi belli oluyor! - 2. Resim

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi, UEFA internet sitesi üzerinden canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Ancak kura çekiminin saatine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Sarı-Lacivertli ekibin 3. ön eleme turunda rakibi belli oluyor! - 3. Resim

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-Lacivertli ekip bu turda, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers–Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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