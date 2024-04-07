Fenerbahçe U19 takımının skorer oyuncusu Çağrı Fedai'nin hayatı ve futbol kariyeri

Fenerbahçe U19 kadrosunda bulunan golcü oyuncu Çağrı Fedai kimdir, hayatı ve futbol kariyerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Sarı lacivertli takım Süper Kupa finaline U19 takımıyla katılacağını açıkladıktan sonra takım kadrosu ve oyuncuları merak ediliyor.

Takımın en skorer oyuncusu Çağrı Fedai'nin hayatı ve futbol kariyerine dair detaylar araştırılıyor.

Çağrı Fedai, 30 Mart 2006 yılında İzmir Çiğli'de doğdu. Futbol kariyerine Göztepe altyapısında başlayan Fedai, 2021 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Ardından 18 yaşındaki futbolcu, 25 Eylül 2023 tarihinde 3 yıl süreyle Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Santrafor mevkiinde forma giyen genç oyuncu, bu sezon 12 gol 1 asistlik katkıda bulunarak takımın en skorer ismi oldu.