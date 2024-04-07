Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Koray Gençerler hakkında
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin maçının VAR hakemi kim, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.
Derbinin VAR hakemi Koray Gençerler'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
Koray Gençerler, 30 Nisan 1978 tarihinde Almanya'da doğdu.
Süper Lig hakemi olarak görev yapıyor.
2 yaşındayken ailesiyle Almanya'dan Türkiye'ye döndü. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda tamamladı.
1994 yılında yazıldığı hakem kursunu tamamladığından beri hakemlik yapmaktadır.
1996-2001 yılları arasında 3. Lig, 2000 - 2009 yılları arasında 2. Lig de görev almaya başladı.
2006 yılından beri 1 Lig hakemi, 2008 yılından beri Süper Lig hakemi olarak görevini sürdürüyor.
23 Mart 2008 tarihli Trabzonspor - Kayserispor maçında 1. hakem olarak yer aldı.
TFF 1. Lig maçlarında da ara ara görev yapmaktadır.