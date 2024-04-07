Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Koray Gençerler hakkında

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 13:17 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin maçının VAR hakemi kim, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.