Fenerbahçe U19 takımı kadrosu, forma giyen oyuncular

Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkacak Fenerbahçe'nin, U19 takımında kimler var, forma giyen oyuncular ve maç kadrosuna dair detaylar haberimizde...

Tamamı yerli oyunculardan oluşan Fenerbahçe U19 (19 yaş altı) takımında forma giyen oyuncular araştırılıyor.

Sarı lacivertli takımın U19 takımı ligde topladıkları 36 puanla lider konumda bulunuyor. Takımın kaptanı ise 19 yaşındaki Muhammet İmre.

Çağrı Fedai, 12 gol ve 1 asistle takımın en skorer oyuncusu olarak yer alıyor.

U19 kadrosu;

Kaleci: Doğukan Demir (18), Ömer Bircan Camcı (17)

Stoper: Yusuf Akçiçek (18), Yiğit Epözdemir (19), Mehmet Can Gülerer (18), Boran Eligüzel (16), Ümitcan Okan (18)

Sol Bek: Ümitcan Okan (18)

Sağ Bek: Ahmet Necat Aydın (18)

Ön Libero: Muhammet İmre (19), Şükür Toğrak

Orta Saha: Berkay Güverçinçi (17)

Merkez Orta Saha: Samet Sargın (18), Efekan Karayazi (19), Zeki Dursun (18), Aziz Eren Balaban (17)

Sol Kanat: Kaan Akyazı (18), Yiğit Emir Ekiz (17), Yasir Boz (16)

Sağ Kanat: Emirhan Arkutcu (18), Emrullah Kulbak (19)

Santrafor: Çağrı Fedai (18), Kerem Kayaarası (18), Görkem Demirel (18)