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Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi var mı? Tıp fakültesine yatay geçiş olur mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi var mı? Tıp fakültesine yatay geçiş olur mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Mekselina, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tıp fakültesinde okuduğunu iddia etti. Psikoloji bölümünden tıpa geçtiğini söyleyen fenomenin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi olup olmadığı ve tıp fakültelerine yatay ya da dikey geçiş imkanları araştırılıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sosyal medya fenomeni Mekselina'nın psikoloji bölümünden tıp fakültesini geçtiğini öne sürmesi stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi var mı merak ediliyor. 

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VAR MI?

2025 yılı itibarıyla Fenerbahçe Üniversitesi’nde tıp fakültesi bulunmuyor. Üniversite, 7 fakülte ve 31 lisans programıyla eğitim faaliyetlerini sürdürürken sağlık alanında eğitim Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülüyor.

Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi var mı

Bu fakültelerde hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik gibi sağlıkla ilişkili lisans programları bulunuyor.

TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ OLUR MU?

Tıp fakültelerine yatay geçiş, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği sıkı kurallar çerçevesinde mümkün olsa da katı şartları bulunuyor.

Tıp fakültesine yatay ya da dikey geçiş olur mu

YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, biyoloji, kimya, moleküler biyoloji ve genetik gibi sayısal ağırlıklı bölümlerden tıp fakültesine geçiş yapılabilir.

Psikolojiden tıp fakültesine geçilir mi

Ancak, bu geçiş için yüksek not ortalaması, ÖSYM taban puan uyumluluğu, ders eşdeğerliği ve sınırlı kontenjan gibi şartların sağlanması gerekiyor.

Tıp Fakültelerine dikey geçiş (DGS) ise yapılamaz.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNDEN TIP FAKÜLTESİNE GEÇİŞ YAPILABİLİR Mİ?

Psikoloji gibi eşit ağırlık veya sözel ağırlıklı bölümlerden tıp fakültesine yatay geçiş YÖK yönetmelikleri gereği mümkün değil.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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