Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 10.8 olurken Galatasaray'ın ise 8.175 oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Lugano karşısında galibiyet almasının ardından Türkiye'nin 2024 ülke puanı güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşve Trabzonspor'un güncel ülke puanına katkıları belli oldu.

Türkiye, 2024-2025 sezonu için UEFA ülke puanı sıralamasında 33.600 puan ile 9. sırada yer alıyordu.

Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa turnuvalarına katılım açısından kritik öneme sahip olan puan Fenerbahçe-Lugano maçının ardından değişti.

Temsilcimiz İsviçreli rakibini alt ederek ülke puanına 0.200 puan katkı sağladı.

Böylelikle Türkiye 33.800 puan elde ederek mevcut sırasını Çekya'dan korudu.

Vatandaşlar tarafından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un ülke puanına katkısı merak ediliyor.

FENERBAHÇE KAÇ ÜLKE PUANI KAZANDI?

Lugano galibiyetinin ardından sarı-lacivertliler 0.200 ülke puanı daha katkı sağladı.

Güncel verilere göre Fenerbahçe toplam 10.8 ülke puanına katkı yaptı.

2020-2021: 0

2021-2022: 1.4

2022-2023: 4.2

2023-2024: 5.2

2024-2025: 0.2

GALATASARAY'IN ÜLKE PUANINA KATKISI 2024?

Galatasaray henüz 2024-2025 sezonunda henüz karşılaşma oynamadı.

Geçen senelerde yaptığı puanlara göre güncel olarak sarı-kırmızılılar ülke puanına toplam 8.175 puan katkı sağladı.

2020-2021: 0.7

2021-2022: 3.6

2022-2023: 0

2023-2024: 3.875

2024-2025: 0

BEŞİKTAŞ'IN ÜLKE PUANINA KATKISI NE KADAR?

Beşiktaş aynı Galatasaray'da olduğu gibi bu sezon henüz karşılaşmaya çıkmadı.

Siyah-beyazlılar toplamda ülke puanına 3.35 puan katkı sağladı.

2020-2021: 0.3

2021-2022: 0.8

2022-2023: 0

2023-2024: 2.25

2024-2025: 0

TRABZONSPOR'UN ÜLKE PUANINA KATKISI KAÇ?

Trabzonspor ise ülke puanına katkı sağlayan takımlar sıralamasında Beşiktaş'ın hemen arkasında yer alıyor.

Bordo-mavililer 5 sezonda toplam 1.9 puan katkı yaptı.

2020-2021: 0

2021-2022: 0.2

2022-2023: 1.7

2023-2024: 0

2024-2025: 0

ÜLKE PUANINA EN ÇOK HANGİ TAKIM KATKI YAPTI?

Ülke puanına en çok katkıyı 10.8 puan ile Fenerbahçe yaptı.

Takımların yaptığı katkılara göre sıralaması ise şöyle: