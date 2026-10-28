Fethiyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 3. eleme turu yayın bilgileri
Fethiyespor Eyüpspor maçı canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak karşılaşmanın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve stat bilgisi araştırılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla sürüyor. Fethiyespor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.
FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçta Birkan Altındaş düdük çalacak. Tuncay Ercan ve Yusuf Şimşek yardımcı hakem, Burak Olcar ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Fethiyespor Eyüpspor maçı televizyondan A Spor üzerinden takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise A Spor'un resmi canlı yayın sayfasını kullanabilecek.