Fethiyespor Eyüpspor maçı canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak karşılaşmanın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve stat bilgisi araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla sürüyor. Fethiyespor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçta Birkan Altındaş düdük çalacak. Tuncay Ercan ve Yusuf Şimşek yardımcı hakem, Burak Olcar ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Fethiyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 3. eleme turu yayın bilgileri

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fethiyespor Eyüpspor maçı televizyondan A Spor üzerinden takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise A Spor'un resmi canlı yayın sayfasını kullanabilecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala