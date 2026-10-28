Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Fethiyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 3. eleme turu yayın bilgileri

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fethiyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 3. eleme turu yayın bilgileri
Başlık ResmiFethiyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 3. eleme turu yayın bilgileri

Fethiyespor Eyüpspor maçı canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak karşılaşmanın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve stat bilgisi araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla sürüyor. Fethiyespor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçta Birkan Altındaş düdük çalacak. Tuncay Ercan ve Yusuf Şimşek yardımcı hakem, Burak Olcar ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Fethiyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 3. eleme turu yayın bilgileri
Başlık ResmiFethiyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 3. eleme turu yayın bilgileri

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fethiyespor Eyüpspor maçı televizyondan A Spor üzerinden takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise A Spor'un resmi canlı yayın sayfasını kullanabilecek.

İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, TFF
SPOR
Fenerbahçe, TFF'ye bildirdi: Yeni forma ortaya çıktı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.