FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak

Futbolseverlerin dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç takvimi nihayet belli oldu. FIFA’nın açıkladığı programa göre, turnuva 11 Haziran 2026'da başlayacak ve bu kez turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler Meksika, ABD ve Kanada olacak.

3 ülkenin ortak düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası turnuvası futbol dünyasında yepyeni bir dönem daha başlatacak.

FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçı, Meksika’nın başkenti Meksiko’daki efsanevi Azteca Stadyumu’nda yapılacak. Dünya Kupası başlangıç tarihi ise 11 Haziran 2026 olarak belirlendi.

83 bin kişilik devasa stadyum, Dünya Kupası tarihine geçen birçok anıyla futbolseverlerin hafızasında yer edinmiş bir mekan. Azteca Stadyumu 2026’da bir kez daha dünya futbolunun merkezine yerleşecek.

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE?

Dünya Kupası heyecanı yaklaşık bir ay sürecek ve 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda düzenlenecek final maçı ile sona erecek.

82 bin 500 kişi kapasiteli bu stadyum, Amerika’nın spor dünyasındaki en prestijli mekanlarından biri olarak biliniyor.

Birçok önemli maça ev sahipliği yapmış olan MetLife, 2026 Dünya Kupası'nda ise dünya futbolunun en büyük ödülünün sahibini belirleyecek.

2026 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI NEREDE OLACAK?

2026 Dünya Kupası 11-27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak grup aşaması maçları ile başlayacak. Turnuvanın ev sahipliğini üstlenen 16 şehrin tamamında bu karşılaşmalar yapılacak.

Grup aşamasında futbolseverler ABD, Kanada ve Meksika'nın farklı şehirlerinde dev mücadelelere tanık olacak. Turnuvanın daha önceki formatlardan farklı olarak, bu sefer 48 takımla düzenleneceğini de belirtmekte fayda var.

FIFA DÜNYA KUPASI FİKSTÜR ÇEKİMİ 2025'TE YAPILACAK

2026 Dünya Kupası’nın resmi fikstürü ise 2025 yılının sonunda çekilecek.

Çekiliş ile birlikte hangi takımların hangi gruplarda mücadele edeceği ve hangi şehirlerde oynayacakları netleşecek.